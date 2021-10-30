Півфіналіст першого сезону романтичного шоу "Холостячка"
Як пише Politeka.net, відповідний знімок український комік опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Так, на фото Рибак з'явився з довгою шевелюрою на голові, а також бородою, що відросла.
У публікації до фотографії шоумен вирішив поміркувати про плюси довгого волосся, а також звернувся до своїх фанатів, чи варто йому знову відрощувати їх.
"Плюси довгого волосся:
🔥 Ефектно виглядаєш на вітрі;
🔥 Можна вигідно продати;
🔥Виробники шампунів навперебій пропонують рекламу;
🔥 Можна зібрати в хвіст і представляти що ти Стівен Сігал»,
Мінусів поки не придумав! Може Ви підкажете? Як вам зачіска? Залишати?",- написав комік.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
Дружина ведучого "Україна має талант" Решетника поділилася неприємною звісткою: "Я не розумію..."
Не стало відомої актриси, її знайшли на підлозі власної квартири: "Було вже занадто пізно"
"Валюха" зі Сватів звернулася до всіх з пронизливою заявою: про що брешуть глядачам
Власова після вильоту з "Танців з зірками" розповіла правду, про яку мовчала: "Тепер я можу..."
У коментарях відразу ж з'явилися обговорення його несподіваного стилю, і деякі шанувальники розкритикували його зачіску.
"Ні, вам краще з короткою стрижкою)",
"Можуть не впізнати", - пишуть в мережі.
Втім, деяким фанатам навпаки сподобався образ. Шанувальники порівняли його зі співаком Олегом Винником. Інші ж припустили, що зарослі волосся і борода — ознака мужності.
"Прям як Винник»,
«А че, прикольно виглядає»,
"Дуже мужній", - висловилися фанати.
Нагадавши, Рибак з "Холостячки «сполохав мережу несподіваними фото з коханою:" Аліна не вагітна?»
Як повідомляла Politeka, друг Еллерта і екс-залицяльник Мішиної Андрій Рибак показав свої ніжності з дівчиною: "Ой, не бісіть"
Також Politeka писала, що Андрій Рибак став жертвою дивного пограбування: "я вас знайду"