Відразу ж з'явилися обговорення його несподіваного стилю

Півфіналіст першого сезону романтичного шоу "Холостячка" Андрій Рибак з довгим волоссям і зарослою бородою викликав обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net, відповідний знімок український комік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Так, на фото Рибак з'явився з довгою шевелюрою на голові, а також бородою, що відросла.

У публікації до фотографії шоумен вирішив поміркувати про плюси довгого волосся, а також звернувся до своїх фанатів, чи варто йому знову відрощувати їх.

"Плюси довгого волосся:



🔥 Ефектно виглядаєш на вітрі;



🔥 Можна вигідно продати;



🔥Виробники шампунів навперебій пропонують рекламу;



🔥 Можна зібрати в хвіст і представляти що ти Стівен Сігал»,

Мінусів поки не придумав! Може Ви підкажете? Як вам зачіска? Залишати?",- написав комік.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення його несподіваного стилю, і деякі шанувальники розкритикували його зачіску.

"Ні, вам краще з короткою стрижкою)",

"Можуть не впізнати", - пишуть в мережі.

Втім, деяким фанатам навпаки сподобався образ. Шанувальники порівняли його зі співаком Олегом Винником. Інші ж припустили, що зарослі волосся і борода — ознака мужності.

"Прям як Винник»,

«А че, прикольно виглядає»,

"Дуже мужній", - висловилися фанати.

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