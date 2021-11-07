Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак удивил первыми кадрами из фотосессии со своей девушкой, с которой повеселился в ванной.

Мужчина после шоу долгое время избегал вопросов по поводу своих отношений. Ведь изначально он оставил девушку, чтобы быть на проекте, а потом вернуться к ней снова. Затем Ксения Мишина выгнала его, однако он даже после признания решил вернуться к избраннице.

Пара по-прежнему вместе и спустя время после съемок уже ничего не скрывает и часто устраивает вместе разные фотосессии. Более того, Рыбак дружит с победителем «Холостячки» Александром Эллертом.

В этот раз мужчина сразил кадрами из съемки в ванной с возлюбленной: «Принимать ванну вместе, это не только романтично, но и экономно!😃 Мы совмещаем!😊».

Пользователи ответили:

«На 1 фотке ощущение родов 😂; Вы очень красивая пара😍вы созданы друг для друга👏; Думала на подушці лежить; Ради экономии в белье, чтобы вместе и она постиралась?; Идеальные 😍; Восхищение вашей парой!!🔥🔥; Заодно и сполоснется 😂; вау, обалденные кадры».

Ранее Рыбак рассказал о неудачном свидании. В студенческие годы он пригласил девушку в кино, но та не пришла на свидание. Андрей написал, что тогда ему было очень обидно.

"В итоге я сам пошел в кино и во время сеанса получил сообщение "Я передумала"! И вот с тех пор меня мучает лишь один вопрос! Он не даёт мне покоя и я часто корю себя за это! ⬇️ Зачем было брать два билета сразу?! Целых 50 гривен мог сэкономить! 😆 Ну а если серьезно, то было обидно! Даже фильм толком не запомнил! 🤷🏻‍♂️ ",- признался Андрей.

Ранее Politeka писала, что мохнатого Андрея Рыбака из" Холостячки "перепутали с Олегом Винником: "эффектно выглядишь".

Напомним, что Андрей Рыбак из "Холостячки" лишился своей машины прямо в центре Киева: "Заскочил перекусить...".

A еще Politeka сообщала, что друг Эллерта Рыбак рассекретил стыдное фото и каким он был до "Холостячки": "Ломаем кровати эффектно".