Популярна співачка Тіна Кароль, яка активно просуває свій новий кліп, з'явилася на інтерв'ю в новому образі і спантеличила змінами в зовнішності.

Цього разу Кароль з'явилася на чергових зйомках телепрограми, де знову презентувала нову пісню. Після того, як композиція вийшла в світ, Кароль часто нагадує, що її композиція буквально присвячена колишнім відносинам з таємним коханим.

При цьому коментувати свою заяву зірка відмовляється для більшого обговорення. Заради ефектної заяви не побоялася Кароль також вперше відстригти чубок.

"Чудова Тіна Кароль в ранковому шоу @tangy_studio презентувала свій новий альбом "подвійний рай" 😍 " - йдеться в описі під відео.

При цьому не всі оцінили ролик – деяких здивував погляд виконавиці « " My heartbeat 💗; My dream ❤️; Love u fantia❤️; дивний погляд, що з очима?; Прекрасна леді😍❤️; губи і очі неприродні; що у неї з очима?😮».

Тіна Кароль кілька тижнів тому розповіла про своє захоплення йогою. Більш того, співачка почала також займатися вдома в особистому спортзалі і зрідка публікує кадри звідти.

При цьому кожен раз після заняття Кароль позує в різних костюмах. Для тренувань співачка вибирає топік і лосіних в яскравих кольорах. Причому артистка звично показала своє обличчя без макіяжу і розпустила волосся.

Нагадавши, Тіна Кароль показала себе "нову", відео здивувало мережу:"дівчина Бонда".

Як повідомляла Politeka, Невдача наздогнала Кароль з новим кліпом, співачка не стрималася:"будемо лаятися з...".

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