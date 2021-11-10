Відома артистка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька кардинально змінилася в зовнішності після вильоту з шоу "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки участі в групі KAZKA, де є солісткою. Нещодавно артистка брала участь у проєкті "Танці з зірками" разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим, однак, незадовго до фіналу, покинула проєкт.

Так, на цей раз солістка групи "KAZKA" опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала кадр, як готується до зйомки нового кліпу, співачка сидить в кріслі у стиліста, і показує те, що відбувається на камеру.

"Почнемо зйомки кліпу. Кращий відпочинок-зміна локаціїї ще більше роботи", - сказала співачка.

Олександра Зарицька змінилася до невпізнання, коротке каре білого кольору замінило її довге русяве волосся. Також артистці зробили яскравий макіяж в жовтому кольорі.

"Як вам наш перший образ?",- запитала солістка групи KAZKA.

Як відомо, на десятому ефірі шоу "Танці з зірками" в номінацію на виліт потрапили Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук і Олександра Зарицька з Юрієм Мєшковим. Солістка KAZKA з партнером виконували самбу, після чого, судді проєкту вирішили, що саме ця пара покине шоу.

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