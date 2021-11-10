Українська співачка, народна артистка України Тіна Кароль, яка зважилася вперше за довгий час на зміну зачіски, нагадала про свої улюблені "скандальні" колготки.

Тіна Кароль звикла показувати в мережі яскраві постановочні кадри, на яких вона блищить в самих різних і трендових нарядах. Іноді вартість однієї сукні може перевищувати суму в двісті тисяч гривень.

Причому в реальному житті співачка не обмежується тільки проведенням концертів, вона також відкрила власну марку червоної помади, рекламує товари для дому, телефони, презентувала колекцію своїх духів і колготки з назвою своєї пісні «Скандал».

Нагадуючи про них, опублікувала зірка вельми яскравий кадр з незвичного ракурсу, на якому підняла ноги до камери, показуючи написи на капронках.

«Колготи "Скандал" стали бестселером! На черзі новий дроп з не менш красивим словом🤫 😂 що буде написано на колготах? Твій варіант?"- пише співачка.

Користувачі почали гадати: "подвійний рай або secret paradise✨; по погодці - холод🥶 😂; колготи будуть "подвійний Рай"❤️; ревнощі ?; Подвійний рай️️; Вау 😍 в твоїх очах подвійний рай❤️; Юлія Саніна?; Хардколь?😂 жартувати .. 😍 мммм може слово холод 🥰; "мій порив небезпечний"?; А може Поцілунок на фарт?❤ ️ ;; ракурс топ Красивые красиві ніжки😍 🔥; яке фото 🔥 Тіна Григорівна Шалім?😏».

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