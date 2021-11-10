Юрій Ткач, зірка студії "Квартал 95", показав, як готується до зйомок шоу" Маскарад", пожартувавши над співачкою Наталією Могилевською.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач є популярним вітчизняним коміком, який почав свою кар'єру з команди КВК "збірна Дніпропетровська". У 2013 році Юрія запросила Студія "Квартал 95" зіграти роль в ситкомі "Країна У", А також "Одного разу під Полтавою". Юрій зараз знімається в" Розсміши коміка", а також шоу"Маскарад". На нових сторіс дружини Ткача Вікторії можна побачити образ коміка, який він підготував для зйомок.

На сторіс Юрій сидів у червоній сукні з блискітками, розсунувши ноги. На ткачі була перука з густим волоссям, а в руках гуморист тримав напій.

"Працюємо на знос. Звичайно, Наташею Могилевською бути дуже складно, з усіх боків доводиться крутиться і крутитися", - сказав Юрій.

"А ще ти трохи Наташа", - написала Вікторія Ткач.

На ще одному сторіс дружина показала голову Юрія.

"І так, я вже давно прийняла всіх цих жінок, періодично висяться в тебе", - написала Вікторія, показавши образи Ткача.

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