У мережі опублікували чарівне відео, на якому співачку Тіну Кароль можна побачити в оточенні дітей, також є кадри з Даном Баланом.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій українській співачці Тіні Кароль і її відносинам з молдавським музикантом Даном Баланом опублікували миле відео, в якому співачку показали в оточенні дітей. Також в ролику є фрагмент інтерв'ю на радіо, де у неї запитують про улюблене жіноче ім'я.

Як видно, відео Змонтовано дуже незвично, в ньому зібрані яскраві фрагменти з Тіною і купою дітей на "Голосі країни" та інших шоу. А в інтерв'ю Кароль явно спантеличили. "Жіноче ім'я улюблене? У доньки. У майбутньому...", - говорить артистка. Відзначимо, що у своїх інтерв'ю Тіна, яка сама виховує сина Веніаміна, який зараз навчається за кордоном, не раз заявляла про бажання народити ще й дочку.

У підписі до відео продублювали слова Тіни, а користувачі тут же почали коментувати ролик: "Якщо хочеш дочку, Тіна, поквапся! Годинник то цокає, а то не встигнеш!", "Такі вони класні і так мені подобаються, щастя вам!", "Неймовірний".

Нагадаємо, Тіна Кароль дозволила Дану Балану доторкнутися до неї якомога ніжніше: "Будемо сподіватися, що...".

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