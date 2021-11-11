Відома актриса Ольга Сумська у вишивці ручної роботи затьмарила телеведучу Катю Осадчу на"Світському житті".

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Також Сумська проявила себе як телеведуча, і багато років працювала на телеканалі "Інтер".

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська показала, як проходять зйомки "Світського життя" на презентації арт-бука "SLAVS NOT SLAVES".

Ольга Сумська постала на прем'єрі у вишиванці ручної роботи і чорній спідниці в підлогу. Вишиванка виконана в білому кольорі з чорними ставками, у вигляді візерунків. А Катя Осадча вбралася в костюм з піджака і спідниці смарагдового кольору.

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