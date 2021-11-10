Актор Костянтин Войтенко, який опинився в центрі скандальних обговорень через стосунки зі своєю дружиною на проекті "Танців з зірками", зміг нарешті порозумітися з обраницею.

Як відомо, 33-річний актор вже кілька місяців перебуває в напружених стосунках разом зі своєю дружиною, молодою танцівницею Валентиною, яка хотіла також брати участь на шоу, як і сам чоловік. Однак конфлікт пари став публічним пості того, як чоловік сам розповів про нього.

Після цього Войтенко попросив вибачення у коханої за свої необачні дії. У прямому ефірі" Танців з зірками " актор звернувся до дружини. Через деякий час тепер і сама дружина Кости Войтенко Валя написала велике звернення до всіх.

Вона розповіла, що прийшла на шоу до чоловіка після всього, для того, щоб показати себе справжню, тепер вона готова висловитися.

"Чоловіка підтримала, себе відстояла, тему реальних, а не ілюзорних сімейних відносин в міліонную аудиторію запустила. Напруга знято! Еврика! 🙌 Шалене почуття, друзі. Чи не шукати захисника зовні: в батьках, чоловіка, бойфренда, подружці або вчителя. А виховувати цього захисника в собі. І самій відстоювати себе, свої кордони і свій вибір. Я пишаюся собою. Так само я пишаюся Костею. Прости, але я хочу сказати про це!

Чоловік-закрита людина і не поширюється про це в своєму Instagram. Про це не говорять в сюжетах шоу. Але! Костя витримує божевільну навантаження зараз. Він несе відповідальність за свою сім'ю, свої мрії, і це по чоловічому і по дорослому.Але! Знаю, що ти сильний і впораєшся», - висловилася Валентина.

Відзначимо, до цього Валентина зізналася, що вона з Костянтином з квітня роз'їхалися і не жили разом, а у відносинах у них і правда є серйозна криза. Раніше вона також називала свої відносини не ідеальними, навіть токсичними.

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