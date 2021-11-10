Ольга Сумська, яка є народною і заслуженою артисткою України, показала рецепт вареників, які оцінив би і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є популярною актрисою, яка зіграла ролі в безлічі фільмів. Зірка радує своєю творчістю більше 30 років, а також грає на сцені театру. Не забуває Ольга і про сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Сумська показала вареники з сиром, які приготувала.

"Зараз напишу рецепт заварного тіста. Найніжніше, вареники з сиром", - написала Сумська.

На другому сторіс Сумська розповіла рецепт.

"Зберігай рецепт. Заварне ніжне тісто. Борошно, 2 склянки, окріп, сіль, цукор. Висипаєте на дошку гіркою просіяне борошно, соліть, додаєте трохи цукру за смаком, робите лунку і підливаєте порціями потроху окріп, тихенько замішуєте тісто, додаючи борошно, расскативате качалкою тоненько, робите начинку на свій смак. Я замішала сир, яйце, цукор, варю 7-8 хвилин, подаю зі сметаною і вершковим маслом", - написала Ольга.

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