Головній героїні другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Златі Огнєвіч неочікувано влаштували зустріч із колишньою дружиною та дочкою учасника Андрія Задворного.

Як пише Politeka.net, прем’єра другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", де головною героїнею стала співачка Злата Огнєвіч, відбулася 17 вересня на телеканалі "СТБ".

На офіційній сторінці шоу на YouTube часто публікують цікаві анонси випусків. Так, цього разу на сторінці опублікували фрагмент нового випуску, який покажуть 12 листопада о 19:00 на телеканалі "СТБ". Шанувальникам показали, що Огнєвіч доведеться віч на віч поговорити із колишньою дружиною учасника Андрія Задворного, яку той привів на їхнє побачення (щоб подивитися відео доскрольте до кінця).

Як відомо, Андрій має власне виробництво дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10, куди він і привів Злату. Огнєвіч зізналася, що їй дуже хотілося поспілкуватися із працівниками і поговорити про Андрія, а от зустрічі із колишньою дружино вона аж ніяк не очікувала.

"У мене паніка… Він мене про це не попереджав", - зізналася "Холостячка".

Жінкам довелося розмовляти на одинці, адже Андрій захотів провести час зі своєю дочкою Кірою.

"Як ви ставитеся до того, що я буду присутня завжди?", - запитала колишня Задворного в Огнєвіч.

Злата була шокована таким вчинком Андрія. До того ж, дочка учасника поставила татові пряме питання про Злату.

"Ти з нею одружишся", - спитала дівчинка.

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