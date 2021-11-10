Популярна співачка Тіна Кароль, яка вже почала готуватися до цілого ряду виступу після презентації нового альбому, вирішила розповісти, куди вона також поїхала цього разу.

Кілька днів тому Кароль презентувала новий альбом і поспішила розповісти, щоб дме виступати в оновленому форматі, а також покаже нові образи. Причому вдома засиджуватися артистка не стала і вирушила в тур.

Цього разу у відео Кароль розповіла, куди вона відправляється далі і чи є у неї плани не найближчі дні:

"Слідкуйте за моїми Сторі, щоб знати, де ми далі будемо зустрічатися! Улюблена Фантіна, до зустрічі. Ну, все буде добре, друзі! Ми завтра виїжджаємо до Мінська! Я буду сумувати за Казахстаном, безумовно. Але в Мінську нас чекають ще справи. А потім куди поїдемо? А скажу потім " - підмітила Кароль.

Відзначимо, зараз також в мережі з'явилася інформація, що українські прикордонники повністю контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю. Особливо після подій, що відбулися на польсько-білоруському кордоні.

Така підготовка почалася після низки провокацій на польсько-білоруському кордоні. За останні дні на цій ділянці ситуація стала вкрай напруженою.

Раніше Кароль з'явилася на чергових зйомках телепрограми, де знову презентувала нову пісню. Після того, як композиція вийшла в світ, Кароль часто нагадує, що її композиція буквально присвячена колишнім відносинам з таємним коханим.

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