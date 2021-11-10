У мережі показали незвичайний анонс нового випуску кулінарного шоу "Майстер Шеф", в якому Ектор Хіменес Браво перетворився в диявола.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі програми "Майстер Шеф" опублікували незвичайне відео, яке є анонсом нового випуску шоу. І треба сказати, ролик справляє враження своїми несподіваними сюжетними поворотами. Схоже, учасникам підготували дійсно незвичайне випробування (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, судячи з анонсу, учасників програми розділять на дві групи – одні будуть в "раю" від Володимира Ярославського, а другі в "пеклі" від Ектора. Вражає і образ Хіменеса-Браво в цьому випуску - він перетворився на диявола з рогами. "Мене все це розсердило, і я перетворився на диявола", - загрозливо говорить Ектор в ролику.

"Кому дістанеться фруктова благодать Володимира, а кому м'ясна бісівщина Ектора", - говорить диктор сюжету. При цьому у відео можна побачити стіл з красивими фруктами і овочами, а також криваві голови і туші тварин. Треба сказати, що виглядає все це дійсно пекельно незвично.

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