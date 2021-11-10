Катя Осадча, яка є ведучою "Світського життя", показала своє нове вбрання, а також продемонструвала розкішне авто, опублікувавши знімки в Instagram.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною телеведучою, яка в середині серпня третя дитина. Але зірка вже повернулася до роботи і встигла з'їздити у відрядження після пологів. І не забуває Катя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Катя була в стильній сукні, позуючи у авто. Зірка посміхалася, хвалячись своїм чорним "ягуаром". Осадча опублікувала кілька фото, вражаючи виглядом.

"Кутатися в теплі светри і включати грубку в машині :) ви вже на зимовій гумі", - написала Катя під фотографією.

Фанати, вкочая Олексія Потапенко, поставили більше 2 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це прекрасно", "осінь-пора теплих речей і не тільки матеріальних"

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