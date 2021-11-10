Катя Осадчая, которая является ведущей "Світського життя", показала свой новый наряд, а также продемонстрировала роскошное авто, опубликовав снимки в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной телеведущей, которая в середине августа третьего ребенка. Но звезда уже вернулась к работе и успела съездить в командировку после родов. И не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Катя была в стильном платье, позируя у авто. Звезда улыбалась, хвастаясь своим черным "ягуаром". Осадчая опубликовала несколько фото, впечатляя видом.

"Кутаться в тёплые свитера и включать печку в машине :) Вы уже на зимней резине", - написала Катя под фотографией.

Фанаты, вкочая Алексея Потапенко, поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Осень – пора теплых вещей и не только материальных"

Напомним, Осадчая дала украинцам совет, как стоит одеваться, реакция не заставила ждать

А еще Politeka писала, что Осадчая устроила велосипедную прогулку с 4-летним сыном

Также Politeka сообщала, что Осадчая в оригинальном платье заинтриговала видом вместе с Дзидзьо с букетом цветов