Катя Осадчая, которая является ведущей "Світського життя", показала свой новый наряд, а также продемонстрировала роскошное авто, опубликовав снимки в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной телеведущей, которая в середине августа третьего ребенка. Но звезда уже вернулась к работе и успела съездить в командировку после родов. И не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Катя была в стильном платье, позируя у авто. Звезда улыбалась, хвастаясь своим черным "ягуаром". Осадчая опубликовала несколько фото, впечатляя видом.
"Кутаться в тёплые свитера и включать печку в машине :) Вы уже на зимней резине", - написала Катя под фотографией.
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