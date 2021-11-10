Відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно полетіла на Мальдіви разом з дочками і чоловіком, вирішила показати кадри своїх вечірніх розваг.

Артистка дуже прискіпливо ставиться до зовнішності і постійно їздить в салон краси до свого майстра на процедури, проте Полякова запевняє, що нічого крім ботокса більше не коле. Вона вважає за краще масаж ручний і механічний, а також різні нешкідливі процедури.

Тому на відпочинку на Мальдівах Полякова з гордістю демонструє обличчя без косметики і показує, як добре вона виглядає в природному світлі поруч з дочками. Увечері на відпочинку біля узбережжя Полякова з'явилася в ніжному сарафані з відкритим декольте.

Не обійшлося без демонстрації форм і задоволеного вигляду зблизька. За вечерею Полякова покрасувалася перед камерою і підмітила, як добре тут кайфувати на березі.

Як відомо, зовсім недавно Полякова показала, як вирішила відпочити з дочками і чоловіком, тому полетіла на Мальдіви. Полякова орендувала розкішні апартаменти, в яких оселилася разом з усіма.

По приїзду сімейство очікували заморські смаколики у вигляді чорної ікри і шампанського. Співачка показала свої види і розповіла, що це воістину рай для людей.

Нагадавши, Оля Полякова ледь не втратила Бікіні на Мальдівському пляжі і засвітила свої смаколики: "що це у вас тут...".

Як повідомляла Politeka, Полякова похвалилася фігурою 16-річної дочки в купальнику: "Прям так підеш?".

Також Politeka писала, що Полякова, втікши з карантинної України, показала всім мову: "ми приїхали в рай".