Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно улетела на Мальдивы вместе с дочерьми и мужем, решила показать кадры своих вечерних развлечений.

Артистка очень придирчиво относится к внешности и постоянно ездит в салон красоты к своему мастеру на процедуры, однако Полякова уверяет, что ничего кроме ботокса более не колет. Она предпочитает массаж ручной и механический, а также разные безвредные процедуры.

Поэтому на отдыхе на Мальдивах Полякова с гордостью демонстрирует лицо без косметики и показывает, как хорошо она выглядит в естественном свете рядом с дочерями. Вечером на отдыхе у побережья Полякова появилась в нежном сарафане с открытым декольте.

Не обошлось без демонстрации форм и довольного вида вблизи. За ужином Полякова покрасовалась перед камерой и подметила, как хорошо здесь кайфовать на берегу.

Как известно, совсем недавно Полякова показала, как решила отдохнуть с дочерьми и мужем, поэтому улетела на Мальдивы. Полякова арендовала роскошные апартаменты, в которых поселилась вместе со всеми.

По приезду семейство ожидали заморские вкусности в виде черной икры и шампанского. Певица показала свои виды и рассказала, что это поистине рай для людей.

Напомним, Оля Полякова едва не потеряла бикини на мальдивском пляже и засветила свои вкусности: "Что это у вас тут...".

Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась фигурой 16-летней дочери в купальнике: "Прям так пойдешь?".

Также Politeka писала, что Полякова, сбежав из карантинной Украины, показала всем язык: "Мы приехали в рай".