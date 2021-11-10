Відома турецька актриса Мер'єм Узерлі з "Величного століття" поділилася незвичайними кардами з нової атмосферної фотосесії.
Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася після виходу серіалу "Величне століття", часто ділиться в Instagram яскравими фотосесіями. Так, цього разу красуня виклала на своїй сторінці кілька незвичайних кадрів з нової атмосферної зйомки, на яких показала себе крупним планом.
Як видно, на нових фотографіях Мер'єм відображена на знімальному майданчику, мабуть, зараз актриса знімається в новому проекті. На знімках її можна побачити в цікавому образі, її волосся розпущене і недбало укладене, а ідеальне обличчя знято крупним планом. В очах цієї красуні можна потонути, а вся фотосесія виглядає дуже атмосферною і незвичайною.
У підписі до публікації Узерлі вказала геолокацію Стамбул, а також вказала сторінку фотографа. Шанувальники тут же почали коментувати нові знімки зірки, засипаючи її компліментами: "Ти прекрасна", "Хюррем", "Не можу дочекатися", "Мер'єм, ми любимо тебе. Всі ми пишаємося тобою і будемо підтримувати завжди. Любимо тебе. Бережи себе. Будь щаслива", "Ти моє життя", "Обожнюю".
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