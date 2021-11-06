Звезда турецкого сериала "Великолепный век. Роксолана" Мерьем Узерли устроила фотосессию в белом платье с глубоким декольте, удивив поклонников.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя актриса Мерьем Узерли, которая родилась в немецком городе Кассель, стала широко известной после роли Роксоланы в турецком сериале "Великолепный век. Роксолана", который транслировали во многих странах мира.

В Instagram, где за Узерли следит почти семь миллионов человек, звезда часто делится снимками с фотосессий. На этот раз она опубликовала серию фото, на которых позировала в красивом белом платье с глубоким декольте, актриса показательно курила на камеру.

За 20 минут фото Мерьем оценили почти 36 тысяч человек. Поклонники написали много комментариев, были и такие кому не понравились фото с сигаретой.

"Красотка❤️❤️❤️❤️😍😍😍", "Любовь моя", "настроение сегодня", "красивая девушка", "Ваааууу", " Обожаю вас. Великолепная ❤️", "Королева", "Белый твой цвет, ммм", "это нездорово, не пей мою любовь", "Та сигарета – это отвратительно, мне пришло в голову, что ты пахнешь как пепельница", " Мерьем курить плохо! так сказала мама!!! 😭😭😭😭😖😖😖😖 не будь плохой!!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" на шпильке прогулялась по улицам Лондона:"Хюррем, огонь".

Напомним, что Узерли из "Великолепного века" похвасталась в мини-юбке на улицах Лондона: "Какая девочка".

A еще Politeka сообщала, что Узерли из "Великолепного века" поразила фигурой в костюме с вырезами на животе и бедрах: "Шикарная".