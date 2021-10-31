Зірка серіалу "Величне століття. Роксолана" Мер’єм Узерлі поділилася кадрами із нової фотосесії; акторка постала перед камерами у бежевому костюмі на зав’язках.

Як пише Politeka.net, світову славу 38-річній акторці турецько-німецького походження Мер’єм Узерлі принесла роль Роксолани в серіалі "Величне століття", який транслювали у багатьох країнах світу.

За знаменитою акторкою стежать майже сім мільйонів людей в Instagram, де Мер’єм часто ділиться особистими світлинами. Так, цього разу акторка показала кадри із чергової фотосесії та похизувалася шикарною фігурою після народження другої дочки. Мер’єм показала серію фото, на яких вона позує у красивому бежевому костюмі на зав’язках. Акторка продемонструвала фотографам декілька неординарних поз на сходах.

Шанувальники в захваті від нового образу улюбленої акторки та написали коментарі.

"Я люблю тебе дуже сильно 😍", "Дуже красива", "Моя любов😍", " Костюмчик супер", "Яка ж вона шикарна😍❤️", " Кохана, моя дівчинка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Солодка 🍯🐝", " Моя любов!!!😍", - написали в мережі.

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