Відома турецька актриса Мер'єм Узерлі поділилася в мережі чарівними кадрами з нової фотосесії за сніданком.
Як повідомляє Politeka.net, відома турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася на весь світ роллю гордої і величної Роксолани у популярному серіалі "Величне століття", часто влаштовує яскраві фотосесії, результатами яких ділиться з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала чарівні кадри, на яких показала себе в незвичайному образі.
На нових фотографіях Мер'єм відображена, сидячи за столом і поїдаючи тонко нарізані яблука. Перед камерою вона з'явилася в стильній білосніжній блузі з воланами, яка красиво підкреслила витончене тіло. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадкове вираз.
У підписі до фото Узерлі нічого не написала, залишила лише емодзі у вигляді яблук. А шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи актрису компліментами: "Я дивилася "Величне століття", поки їла яблуко", "Моя любов", "Сонце", "Моє серце", "Красуня", "Справжня леді".
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