Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", которая прославилась на весь мир благодаря роли темпераментной Роксоланы, впечатлила образом в черном платье.

Мерьем стала довольно популярна благодаря своей роли в прославленном сериале «Великолепный век». Сыграв Роксолану, артистка получила множество приглашений для участия в разных фильмах.

В реальности звезда ведет закрытый образ жизни и так часто показывает личные фото в Инстаграм. Тем не менее, фото с Узерли очень популярны.

Не так давно она посетила светское мероприятие и появилась на вечере в наряде, который напомнил один из легендарных образов Анджелины Джоли, часто надевающей роскошные черные платья с вырезами на одну сторону.

«Спасибо за награду в 107-летие празднования турецкого кино!» - написала Узерли.

Нашумевший образ произвел «эффект Джоли» - его тут же узнали фанаты, засыпав артистку комплиментами:

«Мерьем шикарная😍😍😍 а вот бренд удивляет, такой смелый вырез; Только соблазн, только лучшее; Она по-прежнему мечта султана🔥; bella Hürrem ❤; Милашка; это идеальный стиль дял такой женщины; Королева; Шикарная 😍❤️; А мне кажется, невеста султана🛐💓; Очень красиво ❤».

Звезда запомнилась украинскому зрителю благодаря роли Роксоланы в турецком сериале "Великолепный век". Актриса также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

РанееМерьем показала, как позировала в футболке с надписью "Tommy", а также штанах. Звезда опубликовала несколько фото, на которых показала свой образ из лучших ракурсов.

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