Звезда сериала "Великолепный век" и актриса с необычной внешностью Мерьем Узерли поразила образом с синими губами

Как передает Politeka.net, актриса Мерьем Узерли запомнилась всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Она славится не только своим талантом, но и необычной внешностью для турецкой девушки.

На этот раз актриса опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Мерьем в многослойном платье, на которой красуются разные вставки ярких цветов. Свой образ девушка дополнила синей помадой.

В подписи к фотографии Мерьем Узерли уточнила, что это образ птицы.

Поклонники засыпали актрису разными комментариями, как и позитивными, так и негативными: "Сколько можно уродовать Мерьем", "Птица дивная", "Попугай", "Шикарная", "Наша королева", "Красивый образ".

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