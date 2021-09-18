Турецкая актриса немецкого происхождения Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" приспустив платье показала фигуру

Как передает Politeka.net, Мерьям Узерли является популярной турецкой актрисой. Она прославилась благодаря своему таланту и необычной для турецкой девушки внешности. Также, она получила известность благодаря роли Хюррем-султан в сериле "Великопленый век".

На этот раз актриса поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На снимках Мерьем в белом коротком платье с цветочным узором позирует на камеру. Она сидит около окна и спустила лямку, оголив плечи.

Стоит отметить, что на фото Узерли без капли макияжа показывает свою натуральную красоту.

Фанаты актрисы оставили ей множество приятных слов в комментариях: "Какая же она красивая, Обожаю", "Такая нежная на этом фото", "Горячо", "Моя королева", "Женщина, как вода, чистая, простая и красивая", "Красотка", "Прекрасная", "Ой, ты такая красивая милая (как всегда) Желаю прекрасного дня, полного позитивной энергии".

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