Известная актриса из сериала "Великолепный век" Мерьям Узерли кардинально сменила образ

Актриса Мерьем Узерли запомнилась всем по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Она славится не только своим талантом, но и необычной внешностью для турецкой девушки. Актриса активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками новым контентом. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз актриса поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах видно, что Мерьям кардинально сменила свой образ. Фото выполнены в сине-красных цветах. На ней синий костюм с беретом того же цвета, и она накрывает себя красной массивной шубой.

Также, свой образ актриса дополняет аксессуарами красного цвета.

Поклонники оставили множество комментариев для актрисы: "Хюррем уже не та", "Ты очень привлекательная", "Выглядишь очень красиво", "Вау", "Ты самая красивая девушка", "Красивая! Будь счастливой", "Вы для меня просто пример".

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