Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась серией фотографий со своим отцом
Как пишет Politeka.net, 38-летняя популярная актриса турецко-немецкого происхождения сыграла много ролей в кино, но мировую славу ей принесла роль Хюррем Султан (Роксоланы) в фильме на исторической основе "Великолепный век. Роксолана". Сериал о жизни известной на весь мир женщины транслировали более чем в 45 странах мира.
Так, звезда сериала часто радует поклонников интересными фотографиями и видео в своем Instagram. На этот раз Узерли опубликовала серию фотографий со своим отцом – турком Хуссейном Узерли, который в молодости переехал в Германию и женился на немке. Звезда "Великолепного века" поделилась нежными снимками с отцом по случаю его Дня рождения.
"С днем рождения папа❤️ мы очень тебя любим", - написала Мерьем.
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Заметим, что актриса часто говорит, что карьеру она построила благодаря отцу, который в 5 лет привел маленькую Мерьем в театральную студию.
"Красиво! 💖💖💖💋💋💋 ", "Невероятно! 😍😍😍 ", "Какая ты красивая 😍😍😍 ", "Поздравляю твоего папу с днем рождения 👏😍❤️ ", "прекрасная улыбка 💝 ", " 😍😍😍🙌🙌 ты просто очаровательна ❤️ ", "Обожаю тебя", "Похожи!!!",- написали в комментариях.
Ранее Politeka писала, что Узерли из "Величественного века" озадачила новым образом: "Хюррем уже не та".
Напомним, что звезда "величественного века" Узерли из гордой Хюррем превратилась в зефирную девочку, кадры перевоплощения:"Карамелька"
A еще Politeka сообщала, что Узерли из" величественного века "оконфузилась в экстравагантном наряде:" ты красивая, но наряд...".