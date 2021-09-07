Популярна турецька актриса Мер'єм Узерлі показала себе в екстравагантному образі в Киргизстані

Актриса Мер'єм Узерлі запам'яталася всім по ролі Роксолани в серіалі "Величне століття". Вона славиться не тільки своїм талантом, але і незвичайною зовнішністю для турецької дівчини. Актриса активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Про це передає Politeka.net.

На цей раз Мер'єм Узерлі поділилася новою серією фотографій на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно вона приїхала в Бішкек, Киргизстан. На актрисі жовта майка, в середині якої великий чорний бант і чорні класичні брюки в підлогу. Свій образ дівчина доповнила напівпрозорими рукавичками.

"Киргизстан, я тебе люблю", зізналася актриса.

Шанувальники залишили безліч приємних слів для актриси під публікацією: "Для мене вона на вічно залишиться Хасекі Хюррем Султан", "Хюррем", "Найкрасивіший вигин на жіночому тілі - її посмішка", "Королева", "Ти виглядаєш красиво, але мені не подобається наряд", "Прекрасна", "Українці люблять тебе".

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