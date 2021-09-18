Турецька актриса німецького походження Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" приспустивши сукню показала фігуру

Як передає Politeka.net, Мерьям Узерлі є популярною турецькою актрисою. Вона прославилася завдяки своєму таланту і незвичайної для турецької дівчини зовнішності. Також, вона здобула популярність завдяки ролі Хюррем-султан в серилі "Величне століття".

На цей раз актриса поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Мер'єм в білій короткій сукні з квітковим візерунком позує на камеру. Вона сидить біля вікна і спустила лямку, оголивши плечі.

Варто відзначити, що на фото Узерлі без краплі макіяжу показує свою натуральну красу.

Фанати актриси залишили їй безліч приємних слів в коментарях: "Яка ж вона красива, обожнюю", "така ніжна на цьому фото", "Гаряче", "Моя королева", "Жінка, як вода, чиста, проста і красива", "Красуня", "Прекрасна", "Ой, ти така красива мила (як завжди) бажаю прекрасного дня, повного позитивної енергії".

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