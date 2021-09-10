Актриса Мер'єм Узерлі вразила образом у новій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса і модель Мер'єм Узерлі, яка нещодавно народила другу дочку, не перестає дивувати шанувальників своїми химерними фотосесіями і перевтіленнями, які показує в своєму Instagram. Красуня дуже швидко повернулася в ідеальну форму після пологів і тепер знову поділилася з фанатами свіжими фото в дивовижному образі.

На нових фотографіях Мер'єм відображена на блакитному тлі, схоже, це була студійна зйомка. Перед камерою вона з'явилася в ніжно-рожевій сукні оригінального крою з прозорими вставками, пишними рукавами і білим бантом на шиї. Доповнюють образ білосніжні кроси на танкетці і стильна рожева капелюшок. Волосся зірки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Узерлі розкрила подробиці зйомки, а фанати тут же почали коментувати фото: "Ти прекрасна", "Красуня", "Хюррем", "Карамелька", "Солодка", "Чарівна, харизматична красуня", "Класна ідея", "Красуня, люблю тебе", "Рожева краса", "Дуже красива".

Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття" осоромилася в екстравагантному вбранні: "Ти красива, але наряд...".

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