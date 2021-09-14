Відома актриса з серіалу "Величне століття" Мерьям Узерлі кардинально змінила образ

Актриса Мер'єм Узерлі запам'яталася всім по ролі Роксолани в серіалі "Величне століття". Вона славиться не тільки своїм талантом, але і незвичайною зовнішністю для турецької дівчини. Актриса активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками новим контентом. Про це передає Politeka.net.

На цей раз актриса поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах видно, що Мерьям кардинально змінила свій образ. Фото виконані в синьо-червоних кольорах. На ній синій костюм з беретом того ж кольору, і вона накриває себе червоною масивної шубою.

Також, свій образ актриса доповнює аксесуарами червоного кольору.

Шанувальники залишили безліч коментарів для актриси: "Хюррем вже не та", "Ти дуже приваблива", "Виглядаєш дуже красиво", "Вау", "Ти найкрасивіша дівчина", "Красива! Будь щасливою", "Ви для мене просто приклад".

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