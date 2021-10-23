Известная турецкая актриса Мерьем Узерли поделилась в сети очаровательными кадрами из новой фотосессии за завтраком.
Как сообщает Politeka.net, известная турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир ролью Роксоланы в сериале "Великолепный век", часто радует поклонников яркими фотосессиями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными кадрами, на которых показала себя в необычном образе.
На новых фотографиях Мерьем запечатлена, сидя за столом и поедая тонко нарезанные яблоки. Перед камерой она появилась в стильной белоснежной блузе с воланами, которая красиво подчеркнула изящное тело. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и загадочное выражение.
В подписи к фото Узерли ничего не написала, оставила лишь эмодзи в виде яблок. А поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая актрису комплиментами: "Я смотрела "Великолепный век", пока ела яблоко", "Моя любовь", "Солнце", "Мое сердце", "Красотка", "Настоящая леди".
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Напомним, Узерли из "Великолепного века" показала стройные ноги в кружевных колготках: эффектные кадры.
Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" в домашнем засветилась с маленькой дочкой на руках: нежные фото.
Также Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" покорила чувством стиля в необычном образе: "Уникальная".