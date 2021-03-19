Відома актриса Мер'єм Узерлі, яка стала зіркою "Величного століття", показала себе на радість фанатам

На фото Мер'єм здалася в сукні з відкритими плечима і величезним декольте. Зірка залишила волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим мейкапом. Красуня з'явилася крупним планом, демонструючи бездоганність з різних ракурсів. Знімки вийшли більш, ніж просто вдалими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хюррем повернулася", " чудова, шикарна жінка просто. Обожнюю", "Моя Хюррем", " Хюррем, що ж з собою зробила. Сама на себе перестала бути схожою", " така красуня була, не зрозуміло що з собою зробила, мені аж шкода....", "Ви потрапили в дуже і дуже красиву ситуацію, використовуйте цей колір волосся і цю зачіску знову", " чому ви себе перетворили в ляльку. Зовсім інша, ви стали схожі на робота скоріше за все. Ми полюбили вас за вашу природну красу. Не ображайтеся, але ви зовсім інша".

Ми писали, що відома актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі здивувала різкою зміною іміджу.

У себе в Instagram актриса опублікувала серію фото, на яких її важко було впізнати. По-перше, Мер'єм змінила колір волосся, позуючи з яскравими фіолетовими волоссям. По-друге, виглядала актриса дуже недоглянутою і втомленою. Її обличчя було блідим, а костюм дивним.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі з "чудового століття" з хвостом і червоною помадою підкорила чуттєвим образом

А ще Politeka писала, що Узерлі з» чудового століття " з пухкими губами показала, як пологи змінили її зовнішність

Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з "чудового століття" викликала оторопь зовнішнім виглядом



