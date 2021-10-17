Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка стала всесвітньо відома після ролі Хюррем Султан в серіалі "Величне століття", поділилася милими кадрами, на яких зображена зі своєю молодшою донькою.
Як пише Politeka.net, 38-річна актриса турецько-німецького походження вирішила показати шанувальникам, як виглядає зараз її молодша дочка.
Мер'єм Узерлі стала мамою вдруге в січні цього року. Вона не розкриває ім'я батька своєї молодшої дочки, яку назвала Лілі Коі. Єдине, що відомо – він американець, який нещодавно переїхав до Німеччини.
У Мер'єм є і старша дочка. Вона з'явилася на світ в 2014 році. Батьком дівчинки став турецький бізнесмен, з яким актриса збиралася одружитися, але вони розлучилися.
На нових кадрах "Хюррем" показала, як тримає на руках сплячу дитину. Актриса просто світиться від щастя.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Олег Винник несподівано повідомив про свою хворобу, концерти скасовано: "Мені дуже боляче"
Скандал на "Майстер Шеф", Хіменес-Браво вивів учасницю-шахрайку на чисту воду: "Це було огидне рішення"
Еллерт і Мішина зробили для своїх фанатів сумне оголошення: "Ми вирішили..."
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Узерлі постала в домашньому одязі і без косметики.
Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття" підкорила почуттям стилю в незвичайному образі: "унікальна"
Як повідомляла Politeka, Узерлі з "Величного століття" вразила фігурою в сукні з високим розрізом: ефект Джолі
Також Politeka писала, що Узерлі з "Величного століття" підкорила видом в повсякденному одязі і майже без макіяжу: "елегантність"