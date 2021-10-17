Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка стала всесвітньо відома після ролі Хюррем Султан в серіалі "Величне століття", поділилася милими кадрами, на яких зображена зі своєю молодшою донькою.

Як пише Politeka.net, 38-річна актриса турецько-німецького походження вирішила показати шанувальникам, як виглядає зараз її молодша дочка.

Мер'єм Узерлі стала мамою вдруге в січні цього року. Вона не розкриває ім'я батька своєї молодшої дочки, яку назвала Лілі Коі. Єдине, що відомо – він американець, який нещодавно переїхав до Німеччини.

У Мер'єм є і старша дочка. Вона з'явилася на світ в 2014 році. Батьком дівчинки став турецький бізнесмен, з яким актриса збиралася одружитися, але вони розлучилися.

На нових кадрах "Хюррем" показала, як тримає на руках сплячу дитину. Актриса просто світиться від щастя.

Узерлі постала в домашньому одязі і без косметики.

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