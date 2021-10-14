Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", яка прославилася на весь світ завдяки ролі темпераментної Роксолани, вразила образом в чорній сукні.

Мер'єм стала досить популярна завдяки своїй ролі в прославленому серіалі «Величне століття». Зігравши Роксолану, артистка отримала безліч запрошень для участі в різних фільмах.

В реальності зірка веде закритий спосіб життя і так часто показує особисті фото в Instagram. Проте, фото з Узерлі дуже популярні.

Не так давно вона відвідала світський захід і з'явилася на вечорі в наряді, який нагадав один з легендарних образів Анджеліни Джолі, часто надягає розкішні чорні сукні з вирізами на одну сторону.

"Спасибі за нагороду в 107-річчя святкування турецького кіно!» - написала Узерлі.

Гучний образ справив " ефект Джолі» - його тут же впізнали фанати, засипавши артистку компліментами:

"Мер'єм шикарна😍 😍 😍 а ось бренд дивує, такий сміливий виріз; тільки спокуса, тільки краще; вона як і раніше мрія султана🔥; Bella Hürrem❤; милашка; це ідеальний стиль дял такої жінки; королева; шикарна 😍❤️; а мені здається, наречена султана🛐 💓; дуже красиво ❤».

Зірка запам'яталася українському глядачеві завдяки ролі Роксолани в турецькому серіалі"Величне століття". Актриса також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Раніше вона показала, як позувала у футболці з написом "Tommy", а також штанях. Зірка опублікувала кілька фото, на яких показала свій образ з кращих ракурсів.

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