Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", где сыграла роль Роксоланы, показала необычный образ, поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала популярной актрисой мировой величины, которую приглашают во множество проектов. Звезда запомнилась украинскому зрителю благодаря роли Роксоланы в турецком сериале "Великолепный век". Актриса также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Мерьем позировала в футболке с надписью "Tommy", а также штанах. Звезда опубликовала несколько фото, на которых показала свой образ из лучших ракурсов.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хюррем султан", "Красивые фото. И вы тоже", "Что это за красота", "Элегантность действительно определена", "Я так сильно тебя люблю, женщина", "Люблю тебя до луны и обратно, я тебя обожаю", "Да хуррем да !!! Я думал. Я узнал от Хюррем".

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