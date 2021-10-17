Популярная актриса Мерьем Узерли, которая стала всемирно известна после роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век ", поделилась милыми кадрами, на которых запечатлена со своей младшей дочкой.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя актриса турецко-немецкого происхождения решила показать поклонникам, как выглядит сейчас ее младшая дочь.

Мерьем Узерли стала мамой во второй раз в январе этого года. Она не раскрывает имя отца своей младшей дочери, которую назвала Лили Кои. Единственное, что известно – он американец, недавно переехавший в Германию.

У Мерьем есть и старшая дочь. Она появилась на свет в 2014 году. Отцом девочки стал турецкий бизнесмен, с которым актриса собиралась пожениться, но они расстались.

На новых кадрах "Хюррем" показала, как держит на руках спящую малышку. Актриса просто светится от счастья.

Узерли предстала в домашней одежде и без косметики.

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