Популярная актриса Мерьем Узерли, которая стала всемирно известна после роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век ", поделилась милыми кадрами, на которых запечатлена со своей младшей дочкой.
Как пишет Politeka.net, 38-летняя актриса турецко-немецкого происхождения решила показать поклонникам, как выглядит сейчас ее младшая дочь.
Мерьем Узерли стала мамой во второй раз в январе этого года. Она не раскрывает имя отца своей младшей дочери, которую назвала Лили Кои. Единственное, что известно – он американец, недавно переехавший в Германию.
У Мерьем есть и старшая дочь. Она появилась на свет в 2014 году. Отцом девочки стал турецкий бизнесмен, с которым актриса собиралась пожениться, но они расстались.
На новых кадрах "Хюррем" показала, как держит на руках спящую малышку. Актриса просто светится от счастья.
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Узерли предстала в домашней одежде и без косметики.
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