Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли, которая стала всемирно известна после роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век. Роксолана", поделилась серией новых снимков.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя Мерьем Узерли - востребованная актриса турецко-немецкого происхождения, сыгравшая много ролей в кино, однако мировую славу ей принесла роль в сериале "Великолепный век. Роксолана". Так, Узерли мастерски сыграла любимую жену Султана Сулеймана Хюррем Султан. Этот сериал транслировали в более чем 45 странах мира.

В своем Instagram Мерьем Узерли часто делится с поклонниками личными фотографиями. На этот раз звезда сериала опубликовала новую серию фотографий. На фото Узерли сидела на большом кожаном кресле. Актриса была одета в джинсы-кюлоты, белую рубашку и черную жилетку с интересной вышивкой.

Поклонникам понравились новые фото Мерьем Узерли, они написали много комментариев.

"Я тебя люблю 😍😍😍😍🥺🥺🥺🥺", "Красавица ❤️❤️❤️❤️❤️", " Красотка🔥", "Королева 🤤💗", " Красооооотка !!! 🙏🌺🌺🌺🌺🌺☺️", "Очаровательная и прекрасная ❤️", " Единственная, неповторимая, желанная! Как же мы тебя любим, Мерьем-Хюррем 😍😍😍", "Уникальная 😍😍", - написали в сети.

Напомним, что недавно на одном из светских мероприятий Узерли появилась в элегантном черном платье с большим разрезом до бедра, чем очень напомнила стиль голливудской актркы Анджелины Джоли. В общем, в своем Instagram Узерли часто показывает поклонникам различные необычные образы и поражает чувством стиля.

Ранее Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" покорила видом в повседневной одежде и почти без макияжа: "Элегантность".

Напомним, что звезда "Великолепного века" Узерли ошеломила видом с синими губами: "Сколько можно уродовать...".

A еще Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" Узерли поразила внешностью на редких фото с отцом-турком: "Похожи".