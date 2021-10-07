Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", де зіграла роль Роксолани, показала незвичайний образ, поділившись фото.
Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі стала популярною актрисою світової величини, яку запрошують у безліч проектів. Зірка запам'яталася українському глядачеві завдяки ролі Роксолани в турецькому серіалі "Величне століття". Актриса також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Мер'єм позувала у футболці з написом "Tommy", а також штанях. Зірка опублікувала кілька фото, на яких показала свій образ з кращих ракурсів.
Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Хюррем султан", " красиві фото. І ви теж", "що це за Краса", "елегантність дійсно визначена", "я так сильно тебе люблю, жінка", "Люблю тебе до місяця і назад, я тебе обожнюю", "так хуррем так !!! Я думав. Я дізнався від Хюррем".
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