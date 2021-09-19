Популярна турецька акторка Мер’єм Узерлі поділилася серією світлин зі своїм батьком

Як пише Politeka.net, 38-річна популярна акторка турецько-німецького походження зіграла багато ролей в кіно, але світову славу їй принесла роль Хюррем Султан (Роксолани) у фільмі на історичній основі "Величне століття. Роксолана". Серіал про життя відомої на весь світ жінки транслювали більш ніж у 45 країнах світу.

Так, зірка серіалу часто радує шанувальників цікавими світлинами та відео у своєму Instagram. Цього разу Узерлі опублікувала серію світлин зі своїм батьком – турком Хуссейном Узерлі, який в молодості переїхав у Німеччину та одружився з німкенею. Зірка "Величного століття" поділилася ніжними світлинами з батьком з нагоди його Дня народження.

"З днем ​​народження тато❤️ ми дуже тебе любимо", - написала Мер’єм.

Зауважимо, що акторка часто говорить, що кар’єру вона побудувала завдяки батькові, який у 5 років привів маленьку Мер’єм у театральну студію.

"Красиво! 💖💖💖💋💋💋", "Неймовірно! 😍😍😍", "Яка ти гарна😍😍😍", "Вітаю твого тата з днем ​​народження👏😍❤️", " Прекрасна посмішка 💝", " 😍😍😍🙌🙌 Ти просто чарівна", " обожнюю тебе ❤️", "Схожі!!!", - написали в коментарях.

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