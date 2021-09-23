Зірка серіалу "Величне століття" і актриса з незвичайною зовнішністю Мер'єм Узерлі вразила образом з синіми губами

Як передає Politeka.net, актриса Мер'єм Узерлі запам'яталася всім по ролі Роксолани в серіалі "Величне століття". Вона славиться не тільки своїм талантом, але і незвичайною зовнішністю для турецької дівчини.

На цей раз актриса опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мер'єм в багатошаровій сукні, на якій красуються різні вставки яскравих кольорів. Свій образ дівчина доповнила синьою помадою.

У підписі до фотографії Мер'єм Узерлі уточнила, що це образ птаха.

Шанувальники засипали актрису різними коментарями, як і позитивними, так і негативними: "Скільки можна спотворювати Мер'єм", "Птах чудовий", "Папуга", "Шикарна", "Наша королева", "Красивий образ".

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