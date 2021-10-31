Звезда сериала "Велеколепного века. Роксолана" Мерьем Узерли поделилась кадрами из новой фотосессии; актриса предстала перед камерами в бежевом костюме на завязках.

Как пишет Politeka.net, мировую славу 38-летней актрисе турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли принесла роль Роксоланы в сериале "Великолепный век", который транслировали во многих странах мира.

мерьем узерли, скрин

За знаменитой актрисой следят почти семь миллионов человек в Instagram, где Мерьем часто делится личными фотографиями. Так, на этот раз актриса показала кадры из очередной фотосессии и похвасталась шикарной фигурой после рождения второй дочери. Мерьем показала серию фото, на которых она позирует в красивом бежевом костюме на завязках. Актриса продемонстрировала фотографам несколько неординарных поз на лестнице.

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Поклонники в восторге от нового образа любимой актрисы и написали комментарии.

"Я люблю тебя очень сильно 😍 ", "Очень красивая", "Моя любовь 😍 ", "Костюмчик супер", "Какая же она шикарная 😍❤️ ", "Любимая, моя девочка❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "сладкая🍯 🐝", " Моя любовь!!! 😍 ",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" в блузе с воланами примерила необычный образ: "Моя любовь".

Напомним, что Узерли из "Великолепного века" показала стройные ноги в кружевных колготках: эффектные кадры.

A еще Politeka сообщала, что Узерли из "Великолепного века" в домашнем засветилась с маленькой дочкой на руках: нежные фото.