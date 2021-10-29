Відома актриса Мер'єм Узерлі поділилася в мережі чарівними кадрами, на яких з'явилася в незвичайному латексному вбранні.

Як повідомляє Politeka.net, відома турецька актриса і зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі, яка нещодавно народила другу дочку, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кадрами з нової фотосесії, в якій постала в незвичайному образі.

Як видно, Мер'єм відображена в затишній кімнаті, вона вмостилася на кушетці і експериментує з різними позами. Перед камерою зірка з'явилася в незвичайному образі - на ній чорний латексний костюмчик з укороченими штанами і курточкою, а на ногах хитромудрі босоніжки на невеликому каблуці. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Узерлі зазначила сторінку фотографа, який її знімав, а шанувальники тут же почали коментувати кадри, засинаючи її компліментами: "Прекрасна Хюррем", "Моє серце", "Вау", "Яка красива", "Люблю тебе", "Прекрасна Мер'єм дивлюся Величне століття, захоплююся вами. Ви така красуня Машаллах", "Шикарна", "Дивовижна", "Красива".

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