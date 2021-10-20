Известная немецкая актриса Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала яркие образы в новой захватывающей фотосессии.
Как сообщает Politeka.net, популярная актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли не перестает радовать и будоражить фанатов по всему миру яркими фотосессиями. Так, в этот раз красотка поделилась в своем Instagram эффектными кадрами из разных съемок, на которых предстала в разных образах – от соблазнительных до деловых и повседневных.
Так, один из самых неординарных луков – в кружевных колготках. На снимках Мерьем позирует без лишней скромности, она демонстрирует свои ноги в разнообразных позах. Кроме темных колготок на ней оригинальное черное боди с рукавами и воротником, а на ногах модные шпильки. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.
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В подписи к фотографиям Узерли рассказала о своих съемках и о том, кто помогал ей создавать все эти стильные образы. Поклонники просто в восторге от новых фото звездной красотки, ее заваливают комплиментами в комментариях.
Напомним, Узерли из "Великолепного века" в домашнем засветилась с маленькой дочкой на руках: нежные фото.
Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" покорила чувством стиля в необычном образе: "Уникальная".
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