Известная актриса Мерьем Узерли поделилась в сети очаровательными кадрами, на которых появилась в необычном латексном наряде.

Как сообщает Politeka.net, известная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась ролью гордой Хюррем в сериале "Великолепный век" снова порадовала поклонников результатами новой фотосессии. Кадры со съемки звезда опубликовала в своем профиле в Instagram. Как видно, на новых фото красотка предстала в необычном образе.

Как видно, Мерьем запечатлена в уютной комнате, она умостилась на кушетке и экспериментирует с разными позами. Для фотографа девушка позирует в стильном образе - на ней черный латексный костюмчик с укороченными штанами и курточкой, а на ногах замысловатые босоножки на небольшом каблуке. Роскошные рыжие волосы актрисы распущены и мягкими прядями спадают на спину и плечи, а на ее лице едва заметный естественный макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Узерли отметила страницу фотографа, который ее снимал, а поклонники тут же принялись комментировать кадры, засыпая ее комплиментами: "Прекрасная Хюррем", "Мое сердце", "Вау", "Какая красивая", "Люблю тебя", "Прекрасная Мерьем смотрю Великолепный век, восхищаюсь вами. Вы такая красавица Машаллах", "Шикарная", "Удивительная", "Красивая".

Напомним, Актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" в блузе с воланами примерила необычный образ: "Моя любовь".

Как сообщала Politeka, Узерли из «Великолепного века» впечатлила ретро-образом с чересчур ярким макияжем: «Львица».

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