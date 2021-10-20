Відома німецька актриса Мер'єм Узерлі з "Величного століття" показала яскраві образи в новій захоплюючій фотосесії.
Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса, зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі не перестає радувати і розбурхувати фанатів по всьому світу яскравими фотосесіями. Так, цього разу красуня поділилася у своєму Instagram ефектними кадрами з різних зйомок, на яких постала в різних образах – від спокусливих до ділових і повсякденних.
Так, один з найбільш неординарних луків - в мереживних колготках. На знімках Мер'єм позує без зайвої скромності, вона демонструє свої ноги в різноманітних позах. Крім темних колготок на ній оригінальне чорне боді з рукавами і коміром, а на ногах модні шпильки. Волосся красуні розпущені і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.
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У підписі до фотографій Узерлі розповіла про свої зйомки і про те, хто допомагав їй створювати всі ці стильні образи. Шанувальники просто в захваті від нових фото зіркової красуні, її завалюють компліментами в коментарях.
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