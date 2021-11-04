Актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала, як проводить час у столиці Великої Британії - Лондоні.
Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі стала популярною актрисою, зігравши в безлічі картин. Українському глядачеві зірка відома завдяки турецькому серіалу"Величне століття". А нещодавно Мер'єм народила другу дитину, яку назвала Лілі. Не забуває Узерлі і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото, які Узерлі опублікувала в Instagram, зірка була в штанях і кофтині, а образ доповнила стильними окулярами. Зірка гуляла вулицями Лондона, надівши взуття на шпильці.
Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Хюррем, вогонь", "Красотулечка", "Королева", "Ласкаво просимо в Лондон, Хюррем", "вона найкрутіший Султан", "хлопець на останньому фото класний", "людина на 6 фото, навіть не знає, наскільки він зараз популярний хахаха".
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