Актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала, як проводить час у столиці Великої Британії - Лондоні.

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі стала популярною актрисою, зігравши в безлічі картин. Українському глядачеві зірка відома завдяки турецькому серіалу"Величне століття". А нещодавно Мер'єм народила другу дитину, яку назвала Лілі. Не забуває Узерлі і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото, які Узерлі опублікувала в Instagram, зірка була в штанях і кофтині, а образ доповнила стильними окулярами. Зірка гуляла вулицями Лондона, надівши взуття на шпильці.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Хюррем, вогонь", "Красотулечка", "Королева", "Ласкаво просимо в Лондон, Хюррем", "вона найкрутіший Султан", "хлопець на останньому фото класний", "людина на 6 фото, навіть не знає, наскільки він зараз популярний хахаха".

Нагадаємо, Узерлі з "чудового століття" вразила фігурою в костюмі з вирізами на животі і стегнах

А ще Politeka писала, що Узерлі з" чудового століття " в латексному костюмчику збентежила позами в новій фотосесії

Також Politeka повідомляла, що Узерлі з "чудового століття" в блузі з воланами приміряла незвичайний образ



