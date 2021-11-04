Актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала, как проводит время в столице Великобритании - Лондоне.

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала популярной актрисой, сыграв во множестве картин. Украинскому зрителю звезда известна благодаря турецкому сериалу "Великолепный век". А недавно Мерьем родила второго ребенка, которого назвала Лили. Не забывает Узерли и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото, которые Узерли опубликовала в Инстаграм, звезда была в штанах и кофточке, а образ дополнила стильными очками. Звезда гуляла по улицам Лондона, надев обувь на шпильке.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хюррем, огонь", "Красотулечка", "Королева", "Добро пожаловать в Лондон, Хюррем", "Она самый крутой Султан", "Парень на последнем фото классный", "Человек на 6 фото, даже не знает, насколько он сейчас популярен хахаха".

Напомним, Узерли из "Великолепного века" впечатлила фигурой в костюме с вырезами на животе и бедрах

А еще Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" в латексном костюмчике обескуражила позами в новой фотосессии

Также Politeka сообщала, что Узерли из "Великолепного века" в блузе с воланами примерила необычный образ



