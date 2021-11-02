Відома німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі Хюррем Султан в серіалі "Величне століття" під час прогулянки по Лондону.
Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram, за якою стежать 6,9 мільйонів шанувальників.
Мер'єм Узерлі прогулялася вулицями британської столиці в сірій блузі з кишенями на грудях і пишній картатій спідниці. На ногах у актриси були сріблясті туфлі на шпильці.
Узерлі отримала масу компліментів.
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"Яка дівчинка😍 😍 � � мер'єм ви дуже красива!", "Красуня», «Королева», «Краща», «гаряча», «Моя любов», «ідеальна», "обожнюю", - писали захоплені користувачі Мережі в коментарях.
Нагадаємо, зараз Узерлі не знімається в кіно або серіалах, а заробляє на життя в якості моделі. Зірка ростить двох дочок.
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Як повідомляла Politeka, Узерлі з "Величного століття " в латексному костюмчику збентежила позами в новій фотосесії.
Також Politeka писала, що Узерлі з "Величного століття" в блузі з воланами приміряла незвичайний образ: "Моя любов"