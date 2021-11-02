Известная немецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" восхити интересным образом во время прогулки по Лондону.

Как сообщает Politeka.net, популярная актриса поделилась новыми фото на своей странице в Instagram, за которой следят 6,9 миллионов поклонников.

Мерьем Узерли прогулялась по улицам британской столице в серой блузе с карманами на груди и пышной клетчатой юбке. На ногах у актрисы были серебристые туфли на шпильке.

Узерли получила массу комплиментов.

«Какая девочка😍😍�� Мерьем вы очень красивая!», «Красавица», «Королева», «Лучшая», «Горячая», «Моя любовь», «Идеальная», «Обожаю», - писали восхищенные пользователи Сети в комментариях.

Напомним, сейчас Узерли не снимается в кино или сериалах, а зарабатывает на жизнь в качестве модели. Звезда растит двух дочерей.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" впечатлила фигурой в костюме с вырезами на животе и бедрах: "Шикарная"

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" в латексном костюмчике обескуражила позами в новой фотосессии.

Также Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" в блузе с воланами примерила необычный образ: "Моя любовь"