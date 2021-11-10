Известная турецкая актриса Мерьем Узерли из "Великолепного века" поделилась необычными кардами из новой атмосферной фотосессии.

Как сообщает Politeka.net, популярная актриса Мерьем Узерли, которая прославилась после выхода сериала "Великолепный век", часто делится в Instagram яркими фотосессиями. Так, в этот раз красотка выложила на своей странице несколько необычных кадров из новой атмосферной съемки, на которых показала себя крупным планом.

Как видно, на новых фотографиях Мерьем запечатлена на съемочной площадке, видимо, сейчас актриса снимается в новом проекте. На снимках ее можно увидеть в интересном образе, ее волосы распущены и небрежно уложены, а идеальное лицо снято крупным планом. В глазах этой красотки можно утонуть, а вся фотосессия выглядит очень атмосферной и необычной.

В подписи к публикации Узерли указала геолокацию Стамбул, а также указала страницу фотографа. Поклонники тут же принялись комментировать новые снимки звезды, засыпая ее комплиментами: "Ты прекрасна", "Хюррем", "Не могу дождаться", "Мерьем, мы любим тебя. Все мы гордимся тобой и будем поддерживать всегда. Любим тебя. Береги себя. Будь счастлива", "Ты моя жизнь", "Обожаю".

Напомним, Узерли из "Великолепного века" показала, как ее меняют перед съемками: "Вау, сколько любви...".

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" в платье с вырезом разнесли из-за новой фотосессии: "Это отвратительно".

Также Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" на шпильке прогулялась по улицам Лондона: "Хюррем, огонь".